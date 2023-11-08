Reuters: армия США запросила $3,1 млрд для пополнения запасов 155-мм снарядов

Сухопутные войска США запросили у Конгресса $3,1 млрд для расширения производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм, запасы которых истощились из-за поставок на Украину и в Израиль. Об этом сообщил помощник министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

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"Финансирование позволит расширить производственные линии, укрепить американскую экономику и создать новые рабочие места", - приводит его слова агентство Reuters.

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По словам Буша, около половины из этой суммы, как предполагается, пойдет на наращивание производственных мощностей, а оставшаяся часть - непосредственно на закупку боеприпасов. США, добавил он, планируют модернизировать или построить промышленные объекты в ряде штатов, в том числе в Вирджинии, Калифорнии, Теннесси и Техасе, для производства 155-миллиметровых снарядов.

Как отмечает Reuters, США и их союзники поставили Киеву более 2 млн снарядов соответствующего калибра. Кроме того, Вашингтон организовал поставки военной помощи в Израиль на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В таких условиях страны Запада исчерпали запасы боеприпасов, которые могут быть использованы для собственных нужд. В этой связи США планируют увеличить ежемесячное производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 100 тыс. к 2025 году.

Буш отметил, что исполнительная власть США хочет проспонсировать изготовление и других вооружений, в том числе увеличить годовой объем производства систем ПВО Patriot с 550 до 650 единиц. Чиновник указал, что запрошенные средства входят в пакет финансирования, который администрация президента США Джо Байдена ранее запросила у Конгресса.