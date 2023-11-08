Полковник объяснил страх США из-за российской ракеты «Булава»

Военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему США и западные страны опасаются боевого дежурства подводных лодок «Борей», которые носят ракеты «Булава». Кнутов рассказал «Ленте.ру», что страх Запада связан с незаметностью этого типа вооружения.

«Ракета "Булава" расположена на атомной подводной лодке, а атомные подводные лодки несут боевое дежурство в различных регионах мирового океана, а где конкретно — неизвестно. Удар может быть нанесен внезапно. Более того, ракета высокоточная, и она имеет достаточно мощную боевую часть, благодаря чему она может поразить сразу несколько целей. К тому же "Булава" имеет не только высокую точность, но и высокую дальность», — сказал специалист.