Вашингтон допустил изменение в размещении сил в Европе

Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) может привести к изменению в расстановке сил НАТО для соблюдения гарантий союзникам. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет «Прайм».

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже государствами-участниками НАТО и государствами-участниками Организации Варшавского договора. Он устанавливал максимальные уровни вооружений и техники для каждого из блоков. Накануне Россия окончательно вышла из соглашения, так как оно «стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности». В ответ страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в договоре.

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По словам Кирби, на фоне приостановки действия соглашения США могут изменить расстановку своих сил в Европе.

«Мы сделаем все, что потребуется для выполнения обязательств в рамках статьи 5 (о системе коллективной защиты – прим. ред.) перед союзниками по НАТО, это может потребовать изменения в размещении сил», – сказал Кирби.

В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов обратил внимание на то, что Вашингтон пытается «переваливать ответственность за разрушение архитектуры международной безопасности» на Москву.

«Здесь уверовали в собственную безнаказанность, ускорили процесс расширения НАТО, открыто обходя групповые ограничения ДОВСЕ, и, наконец, ввязались в гибридную войну с Россией руками украинцев. (…) Решением о выходе Россия направляет четкий сигнал – попытки выстроить военную безопасность в Европе без учета наших озабоченностей обречены на провал», – приводятся его слова в Telegram-канале российского диппредставительства.