Высокоточный снаряд "Краснополь" продолжат модернизировать

"Но нужно понимать, что у любой системы вооружения есть определенные рамки ее применения, обусловленные конструкцией. Совершенствование "Краснополя", в частности, проводится в рамках его конструктивных особенностей", - заявили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы", который входит в Ростех. Об этом сообщает ТАСС.