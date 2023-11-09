Высокоточный снаряд "Краснополь" продолжат модернизировать
Высокоточный артиллерийский снаряд "Краснополь" продолжат совершенствовать. Российские специалисты продолжают работать над повышением характеристик снаряда.
"Но нужно понимать, что у любой системы вооружения есть определенные рамки ее применения, обусловленные конструкцией. Совершенствование "Краснополя", в частности, проводится в рамках его конструктивных особенностей", - заявили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы", который входит в Ростех. Об этом сообщает ТАСС.
Накануне стало известно, что в зоне СВО начали применять модернизированную версию "Краснополя", которая отличается повышенной точностью.
Напомним, что "Краснополь" - это корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм, способный поражать цель с первого выстрела. Может применяться для уничтожения неподвижных и движущихся целей, в том числе бронированных, а также для поражения инженерных сооружений противника.