Спецоперация на Украине 8 ноября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 8 ноября 2023 года.

Российские танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Российские танкисты уничтожили опорный пункт противника под Красным Лиманом, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Министерство обороны России.

Он был обнаружен воздушными средствами объективного контроля. Экипажи Т-80 несут боевое дежурство на краснолиманском направлении, поражая объекты украинских войск с закрытых огневых позиций.

Ранее российские бойцы взяли штурмом и зачистили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом.

Число жертв ракетного обстрела ВСУ по Донецку увеличилось до 20 человек

В результате ракетного обстрела Донецка со стороны Киева жертвами стали 20 человек, сообщает телеканал «Звезда».

Информация продолжает поступать.

7 ноября противник обстрелял Ворошиловский и Буденовский районы Донецка. По предварительным данным, огонь был открыт из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате в домах были выбиты стекла, есть сгоревшие автомобили.

Минобороны России раскрыло потери ВСУ на Запорожском направлении

На Запорожском направлении потери противника за последние сутки составили до 60 военнослужащих, сообщает «Газета.ру».

Также Украина потеряла три бронемашины.

Кроме того, украинские войска понесли потери на Херсонском направлении. Возвратные и безвозвратные потери на этом направлении за сутки составили до 55 человек.