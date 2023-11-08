Мобилизация: последние новости на сегодня 8 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 8 ноября 2023, в материале «Рамблера».

Российским военным в зоне СВО передали новые разведывательно-ударные дроны

Российским бойцам в зоне проведения специальной военной операции передали новые разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты разработки концерна «Калашников», сообщает «Лента.ру».

В настоящее время они проходят апробацию в условиях боевых действий. По результатам испытаний, если потребуется, будут проведены доработки и настройки дронов.

После этого в корпорации примут решение о запуске аппаратов в серийное производство.

Обязательства по договорам поручительства погибших бойцов СВО хотят прекращать

Обязательства по договорам поручительства участников специальной военной операции, которые погибли в ходе ее проведения, скончались от полученной травмы или стали инвалидами I группы, предлагают прекращать, сообщает «Парламентская газета».

Проект закона об этом Госдума России приняла в первом чтении 7 ноября. По словам председателя Думы Вячеслава Володина, в настоящее время кредитные обязательства по таким договорам в случае гибели участника СВО переходят к супруге, родителям или детям.

Отмечается, что для потерявшей кормильца такой долг становится непосильной ношей.

Нижегородцы собрали две тонны гуманитарного груза для бойцов СВО

Жители одного из районов Нижнего Новгорода собрали две тонны гуманитарного груза для участников специальной военной операции, сообщает vgoroden.ru.

Они отправили бойцам продукты питания, лекарства и теплые вещи. В акции по сбору гуманитарной помощи приняли участие общественные организации, депутаты городской думы, школы и детские сады, активисты общественных движений, волонтеры и другие.