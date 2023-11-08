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В Израиле обнаружили свыше 400 брошенных ХАМАС поясов смертников

Вооруженные силы Израиля в ходе зачисток на юге страны выявили более 400 брошенных бойцами радикального палестинского движения ХАМАС поясов смертников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Армию обороны Израиля.

В Израиле обнаружили свыше 400 брошенных ХАМАС поясов смертников
© globallookpress.com

Кроме того, обнаружены сотни единиц огнестрельного оружия и гранатометов. Во время операций по восстановлению контроля над атакованными ХАМАС населенными пунктами нашли 760 РПГ, 106 ракет и снарядов, почти 1,5 тыс. гранат, а также 375 единиц огнестрельного оружия.

Накануне в ВОЗ заявили, что сектор Газа ежедневно нуждается в 500 грузовиках с гуманитарной помощью.

7 ноября министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что в данный момент в секторе Газа невозможно ввести гуманитарные паузы.

До этого Израиль нанес авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане в ответ на обстрел.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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