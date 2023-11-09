Express: Россия получит принципиально новое оружие после выхода из ДОВСЕ
Эксперт в сфере нацбезопасности Уильям Фрир считает, что выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе является признаком того, что страна оснастит войска большим количеством новых вооружений. Об этом сообщает британское издание Express.
«Россия попытается серьезно перевооружиться», – заявил Фрир.
После разрыва исторического договора времен Холодной войны в российские войска начнет поступать новое вооружение, добавил эксперт.
Он также назвал выход страны из ДОВСЕ символическим шагом, который свидетельствует о напряженных отношениях России и Североатлантического альянса. Фрир призвал Запад тщательно следить за тем, как Россия будет наращивать военную мощь своих Вооруженных сил, а также увеличивать собственные расходы на оборону.
Ранее «ФедералПресс» писал, что США разочарованы выходом России из ДОВСЕ.