Express: Россия получит принципиально новое оружие после выхода из ДОВСЕ

Эксперт в сфере нацбезопасности Уильям Фрир считает, что выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе является признаком того, что страна оснастит войска большим количеством новых вооружений. Об этом сообщает британское издание Express.

Он также назвал выход страны из ДОВСЕ символическим шагом, который свидетельствует о напряженных отношениях России и Североатлантического альянса. Фрир призвал Запад тщательно следить за тем, как Россия будет наращивать военную мощь своих Вооруженных сил, а также увеличивать собственные расходы на оборону.