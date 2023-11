Российские военные уничтожили бронеавтомобиль ВСУ у Артемовска

Главком ВСУ Валерий Залужный в статье, опубликованной в The Economist, рассказал о патовой ситуации в конфликте на Украине. «Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик», — указал он и отметил, что изменить положение сможет только резкий технологический скачок. Зеленский не согласился с этим мнением. Позднее The New York Times написала, что конфликт между Зеленским и Залужным сигнализирует о том, что между военным и гражданским обществом на Украине происходит раскол.