Российская артиллерия сорвала четыре попытки ротации ВСУ

Российская артиллерия сорвала четыре попытки ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в районах Синьковки и Тимковки. Об этом сообщил Сергей Зыбинский.

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Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российской артиллерией были уничтожены два минометных расчета ВСУ в районе Вишневого и Петропавловки, добавили в Минобороны РФ.