В Израиле заявили о необходимости присутствия сил в секторе Газа после операции

Старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев сказал, что после завершения палестино-израильского конфликта силы безопасности Израиля останутся в секторе Газа. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

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Советник отметил, что оккупация и любая другая форма управления сектором Газа не входит в планы еврейского государства. По словам советника, нахождение сил безопасности Израиля в Газе необходимо для восстановления региона, создания «демилитаризованного» сектора Газа и обеспечение его международной поддержкой, в том числе от арабских стран.

«Когда это закончится и мы одержим победу над ХАМАС, очень важно, чтобы в регионе не возникли новые террористические группировки, чтобы ХАМАС не возродился. Иначе все вернется к исходной точке», - подытожил Регев.