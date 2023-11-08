Министр обороны Израиля заявил, что лидер ХАМАС "прячется в бункере"

Лидер ХАМАС Яхья Синвар "прячется в бункере", позволяя командирам движения умирать. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант.

При этом он отметил, что израильские командиры "руководят своими войсками, стоя на передовой и добиваясь успехов на местах", передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-релиз минобороны Израиля.

Также Галант заявил о впечатляющих действиях израильской армии за минувшие сутки. По его словам, были устранены командиры рот и батальонов противника.

Между тем, телеканал Sky News сообщил со ссылкой на Йоава Галанта, что глава палестинского движения Яхья Синвар окружен в своем бункере, местоположение которого не уточняется.