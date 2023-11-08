В украинском Миргороде произошли взрывы

В центре Украины , в городе Миргород Полтавской области, были услышаны звуки взрывов. Об этом сообщает агентство УНИАН. Дополнительная информация о происшествии не предоставляется. Сообщение о взрывах поступило во время объявления воздушной тревоги в Полтавской области. В настоящее время тревога отменена.

Ранее в контролируемом Киеве городе Запорожье прозвучала серия взрывов. Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.