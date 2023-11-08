«Известия»: заявление о наличии ядерного оружия обернется против Израиля

Признание израильских властей о том, что страна располагает ядерным оружием, повлечет за собой внешнее давление, в том числе со стороны западных партнеров, сообщают «Известия» со ссылкой на старшего преподавателя кафедры стран Ближнего Востока Восточного факультета ГАУГН Григория Лукьянова.

По его словам, Израилю в этом случае придется взять на себя соответствующие международные обязательства. Политика этой страны в вопросе ядерного оружия всегда опиралась и будет опираться на понимание того обстоятельства, что у него нет друзей и союзников в регионе.

Как отметил эксперт, с точки зрения Израиля, как и некоторых других государств, существующие соглашения по ограничению и нераспространению являются продуктом отношений двух сверхдержав ХХ века и напрямую не должны означать требования к другим странам. Учитывая концепцию безопасности Израиля, в соответствии с которой у него нет друзей в регионе, он считает необходимым иметь в арсенале оружие асимметричного удара в потенциальном противостоянии с несколькими противниками, обладающими преимуществом в живой силе.

Для Израиля в контексте выбранной им внешнеполитической стратегии вопрос отношений с международными организациями второстепенен, отметил Лукьянов.