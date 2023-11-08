Солдат ВСУ обвинил свое командование в гибели более 50 бойцов

Солдат 128-й бригады ВСУ обвинил командование в гибели более 50 военных
Ответственность за гибель более 50 военнослужащих на подконтрольной Киеву части Запорожской области лежит на руководстве 128-й горно-штурмовой бригады украинской армии. Об этом заявил солдат данного подразделения.
— Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: «Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах». В общем, мы просто расслабились, — сказал он в интервью изданию Washington Post.
По его словам, удар произошел во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины. Также украинский боевик сообщил о гибели «многих офицеров».
После признания неудач со стороны главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного военнослужащие пожаловались на положение дел на фронте. Об этом они сообщили в интервью изданию AFP. Украинский военный, который для анонимности представился Дэном, рассказал, что в армии сейчас недостает артиллерии, что только усугубляет положение.
2 ноября Залужный заявил, что конфликт на территории страны зашел в тупик. ВСУ не могут прорвать оборону ВС России.