Ответственность за гибель более 50 военнослужащих на подконтрольной Киеву части Запорожской области лежит на руководстве 128-й горно-штурмовой бригады украинской армии. Об этом заявил солдат данного подразделения.

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— Это ошибка командования, потому что они должны были сказать: «Давайте лучше раздадим награды на уровне подразделений прямо в окопах». В общем, мы просто расслабились, — сказал он в интервью изданию Washington Post.

По его словам, удар произошел во время церемонии награждения в честь Дня ракетных войск и артиллерии Украины. Также украинский боевик сообщил о гибели «многих офицеров».

После признания неудач со стороны главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного военнослужащие пожаловались на положение дел на фронте. Об этом они сообщили в интервью изданию AFP. Украинский военный, который для анонимности представился Дэном, рассказал, что в армии сейчас недостает артиллерии, что только усугубляет положение.