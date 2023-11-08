Озвучено число пострадавших от обстрела Донецка и Макеевки силами ВСУ

За минувшие сутки три человека погибли, еще 30 гражданских оказались ранены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Донецка, Горловки и Макеевки. Число пострадавших озвучили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

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В представительстве за прошедший день зафиксированы 57 случаев ведения огня украинскими подразделениями. Пострадавшие получили ранения разной степени тяжести, среди них оказались трое подростков 2006 и 2007 года рождения.

Также в ходе обстрелов в ДНР были повреждены 13 домов и восемь объектов гражданской инфраструктуры.