В офисе Нетаньяху заявили, что помогли предотвратить атаку "Хезболлы" в Бразилии

Канцелярия израильского премьера сообщила, что Служба внешней разведки Израиля (Моссад) совместно с бразильскими спецслужбами и международными партнерами помогла предотвратить террористическую атаку на территории Бразилии, задуманную ливанским движением "Хезболла" по заказу и с финансированием Ирана. Об этом пишет РИА Новости.

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В сообщении Моссада говорится: "Бразильские службы безопасности, совместно с Моссадом, израильским сообществом в области безопасности, а также другими международными и правоохранительными органами, предотвратили террористическую атаку в Бразилии, спланированную террористической организацией "Хезболла" под руководством и с финансированием иранского режима".

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По информации Моссада, обширная сеть "Хезболлы" действовала также в других странах. Канцелярия премьера выразила благодарность бразильским службам безопасности "за задержание членов террористической ячейки, которой руководил "Хезболла", с целью совершения атак на объекты в Бразилии, связанные с Израилем и еврейским сообществом". Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.