Израильские военные окружили бункер лидера ХАМАС

Военнослужащие ЦАХАЛ окружили бункер, в котором предположительно находится лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, рассказал министр обороны Израиля Йоав Галант. Об этом пишет «Интерфакс».

Министр пояснил, что подразделения Армии обороны Израиля в настоящее время находятся в центре Газы.

По его словам, Синвар утратил контакт с другими руководителями движения, не может запросить помощь. Он отметил, что бункер в ближайшее время будет захвачен.

Глава ведомства пояснил, что Тель-Авив не планирует оккупировать сектор Газа. Он уточнил, что после операции анклавом «не будет управлять ни Израиль, ни ХАМАС».