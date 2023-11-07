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Израильские военные окружили бункер лидера ХАМАС

Военнослужащие ЦАХАЛ окружили бункер, в котором предположительно находится лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, рассказал министр обороны Израиля Йоав Галант. Об этом пишет «Интерфакс».

Израильские военные окружили бункер лидера ХАМАС
© globallookpress.com

Министр пояснил, что подразделения Армии обороны Израиля в настоящее время находятся в центре Газы.

По его словам, Синвар утратил контакт с другими руководителями движения, не может запросить помощь. Он отметил, что бункер в ближайшее время будет захвачен.

Глава ведомства пояснил, что Тель-Авив не планирует оккупировать сектор Газа. Он уточнил, что после операции анклавом «не будет управлять ни Израиль, ни ХАМАС».

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Напомним, что конфликт между Израилем и Палестиной разгорелся 7 октября. По мнению экспертов, стороны придают большое внимание медийной стороне противостояния - сообщают о всех успешных рейдах, ракетных обстрелах, ликвидации командиров подразделений.

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