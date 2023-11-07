Число жертв обстрелов Донецка возросло до 20
Число жертв обстрелов Донецка со стороны ВСУ возросло до 20.
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«По предварительным данным, жертвами обстрелов стали более 20 человек», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что два человека пострадали в результате обстрела маршрутного такси в городе со стороны Вооружённых сил Украины.