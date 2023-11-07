ЦАХАЛ: израильские войска ведут бои уже в сердце города Газа

Военные подразделения Израиля ведут бои против ХАМАС уже в самом центре сектора Газа. Об этом заявил глава Южного командования ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Финкельман, передает ТАСС.

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«Мы сражаемся прямо сейчас в крупных центрах сектора Газа. Я только что вернулся оттуда. Впервые за десятилетие Армия обороны Израиля сражается в сердце города Газа. В сердце террора», — сказал он.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.