У израильского вертолета Apache заметили загадочную ракету

Эксперты заметили загадочную ракету на снимках ударного вертолета AH-64D Apache, опубликованных в социальных сетях пресс-службой Армии обороны Израиля, пишет The Drive.

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По данным портала, первоначально ЦАХАЛ опубликовала снимок, на котором была представлена ракета класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire с нанесенной на ее корпус одной красной полосой.

После того, как в интернете началось обсуждение вертолета, пресс-служба по неизвестным причинам заменила снимок. На новой фотографии ракета была представлена уже с двумя желтыми полосами.

Военные эксперты предположили, что красная полоса могла указывать на предназначение изделия. В частности, на то, что к вертолету была подвешена версия AGM-114N с термобарической боевой частью.

AGM-114N, уточнили специалисты, предназначена для эффективного уничтожения живой силы противника в закрытых пространствах — пещерах, тоннелях, бункерах.