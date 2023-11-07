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При обстреле ВСУ Ворошиловского района Донецка погибли шесть человек

Украинские боевики обстреляли Донецк. В результате атаки погибли шесть дончан. Об инциденте рассказал мэр Алексей Кулемзин.

При обстреле ВСУ Ворошиловского района Донецка погибли шесть человек
© ТК «Звезда»

Во вторник боевики выпустили по городу не менее пяти снарядов из реактивной артиллерии. По информации мэра Кулемзина, под удар попала улица Челюскинцев. В здание Управления труда и соцзащиты попал снаряд.

«По предварительным данным, в результате обстрела Ворошиловского района по улице Челюскинцев произошло прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения, обрушены перекрытия. Шесть человек погибли», - сообщил мэр Донецка.

Военнослужащие Украины регулярно наносят удары по территории Донецкой Народной Республики, в том числе и по столице Донецку. При обстрелах они используют различное вооружение, поставляемое Западом и странами НАТО. За минувшие сутки ВСУ 55 раз обстреляли ДНР, выпустив 168 снарядов.