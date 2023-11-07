Украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Брянскую область, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. По его словам, силы противовоздушной обороны ликвидировали дрон ВСУ над Суземским районом. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также нет.

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Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо подразделениям ПВО, — написал Богомаз.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что беспилотник самолетного типа упал на дерево в районе садоводческого товарищества в Новой Москве. По его информации, дрон повис, зацепившись парашютом за ветку. В публикации уточняется, что полицию и сотрудников МЧС вызвали местные жители. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.