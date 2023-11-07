"Калашников" провел испытания улучшенного беспилотника-камикадзе "Куб"

Концерн "Калашников" провел испытания беспилотника-камикадзе "Куб", у которого были повышены ударная мощь и дальность, работает над созданием экипировки солдата будущего "Легионер", а также выполнил трехлетний контракт по поставке автоматов АК-12 Минобороны России. Президент "Калашникова" Алан Лушников рассказал журналистам о ближайших целях концерна.

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Дрон-камикадзе "Куб" стал незаменимым помощником наших бойцов в зоне СВО и настоящей головной болью для украинской армии. Легкий и незаметный и практически бесшумный он может запускаться скрытно и точно поражать разведанные цели. "Куб" очень прост в эксплуатации, и поэтому его может применять практически любой боец. Этот ударный дрон развивает скорость от 80 до 130 километров в час. Он может находиться в воздухе 30 минут и способен нести боевую нагрузку в 3 кг. Легко поражает живую силу противника, легкобронированную технику и небольшие стратегические объекты. Несмотря на положительные отзывы бойцов, военнослужащие попросили внести ряд изменений в его конструкцию.

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Как рассказал президент "Калашникова" Алан Лушников, были пожелания улучшить дальность и ударную мощь этого дрона. "В этом году мы провели испытания, они успешно завершены. Боеприпас "Куб", который сейчас находится в производстве, будет с увеличенным могуществом, увеличена боевая часть", - уточнил Лушников. Он также отметил, что ведется работа над дополнительными средствами навигации, что поможет точнее наводить дрон на цель и уходить от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, Лушников рассказал, что уже выполнен трехлетний контракт по поставке автоматов АК-12 Министерству обороны РФ. Это контракт стал самым крупным долгосрочным контрактом на поставку боевого стрелкового оружия. "В этом месяце мы должны получить обратную связь по результатам опытно-войсковых испытаний автомата АК-12 образца 2023 года, который представили в мае", - сказал Лушников. АК-12 образца 2023 года получил усовершенствованный приклад, диоптрический целик, у которого появились две важные регулировки: дистанция и сменная диоптрия. В новом АК-12 появился фиксатор, позволяющий переводить оружие в боевой режим одним пальцем, не снимая руки с рукоятки. Рукоятка в новой версии автомата и спусковая скоба стали одним целым, чтобы боец не травмировал руку.

Отвечая на вопрос корреспондента "РГ", Лушников подчеркнул, что концерн точно не остановится над усовершенствованием этого автомата.