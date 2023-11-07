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Военная хроника: частота атак ВСУ на Запорожском направлении снижается

Частота атак украинских военных на Запорожском направлении постепенно снижается.

СМИ: частота атак ВСУ на Запорожском направлении снижается
© RT на русском

Об этом пишет Военная хроника.

«Частота атак ВСУ постепенно снижается, однако полного отказа от накатов пока нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что численность пехотных групп снижена практически вдвое, техники — примерно втрое.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подразделения украинской армии нанесли ракетный удар по населённому пункту Пологи в Запорожской области.