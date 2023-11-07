СМИ: частота атак ВСУ на Запорожском направлении снижается

Военная хроника: частота атак ВСУ на Запорожском направлении снижается
Частота атак украинских военных на Запорожском направлении постепенно снижается.
Об этом пишет Военная хроника.
«Частота атак ВСУ постепенно снижается, однако полного отказа от накатов пока нет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что численность пехотных групп снижена практически вдвое, техники — примерно втрое.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подразделения украинской армии нанесли ракетный удар по населённому пункту Пологи в Запорожской области.