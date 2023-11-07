NYT: Байден боится, что ракеты ATACMS не помогут Украине

В Белом доме опасаются, что переданные Украине дальнобойные ракеты ATACMS не оправдают ожиданий после того, как ВС России вывели свою авиацию за пределы зоны поражения этого оружия, пишет The New York Times. RT на русском

«Президент США Джо Байден боится, что ATACMS не очень-то помогут украинцам, потому что русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия», — говорится в материале. News.ru

Авторы подчеркивают, что сейчас американский лидер пытается сдержать усталость внутри США от конфликта на Украине, возникшую из-за того, что предоставленная военная помощь и разведывательные данные не позволили достигнуть успеха в контрнаступлении. Lenta.ru