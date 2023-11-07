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В НАТО прокомментировали выход России из ДОВСЕ

В НАТО заявили о подрыве евроатлантической безопасности из-за выхода РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление альянса.

В НАТО прокомментировали выход России из ДОВСЕ
© globallookpress.com

«Россия продолжает демонстрировать пренебрежение контролем над вооружениями, включая ключевые принципы взаимности, прозрачности, соответствия требованиям, верификации, (…) подрывает основанный на правилах международный порядок», — заявили в НАТО.

Альянс призвал страны, разделяющие принципы прозрачности и взаимности, присоединиться к усилиям по повышению стабильности и предсказуемости в евроатлантическом регионе.

«Союзники продолжат консультироваться и оценивать последствия нынешней ситуации в области безопасности и ее влияние на безопасность НАТО», — подчеркнули в блоке.

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7 ноября Россия вышла из ДОВСЕ. В МИД РФ отметили, что Москва не испытывает сожалений по поводу своего решения и абсолютно уверена в своей правоте.

17 мая Россия денонсировала ДОВСЕ. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков указал, что коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для России невозможным пребывание в ДОВСЕ и «страны Запада должны делать выводы». Он также заявил, что вступление Финляндии и процедура приема Швеции в НАТО стали последней каплей для выхода России из договора.

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