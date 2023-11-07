Погибших в бою операторов дронов представят к званию Героя России

Погибшие в бою на Днепре операторы дронов с позывными "Мечта" и "Свят" (Никита Мечтанов и Вячеслав Пастухов) представлены к званию Героя России, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Российская газета

"Сегодня Севастополь простился с двумя нашими воинами: ефрейтором Никитой Григорьевичем Мечтановым и ефрейтором Вячеславом Александровичем Пастуховым. Их позывные были Мечта и Свят. В свой последний бой они пошли вместе. Оба наших воина погибли 30 октября под поселком Крынки Херсонской области. За проявленные в боях мужество и героизм оба воина представлены к присвоению звания Героя России", - написал он в Telegram-канале. ТАСС