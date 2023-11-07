Погибших в бою операторов дронов представят к званию Героя России

Погибшие в бою на Днепре операторы дронов с позывными "Мечта" и "Свят" (Никита Мечтанов и Вячеслав Пастухов) представлены к званию Героя России, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Российская газета
"Сегодня Севастополь простился с двумя нашими воинами: ефрейтором Никитой Григорьевичем Мечтановым и ефрейтором Вячеславом Александровичем Пастуховым. Их позывные были Мечта и Свят. В свой последний бой они пошли вместе. Оба наших воина погибли 30 октября под поселком Крынки Херсонской области. За проявленные в боях мужество и героизм оба воина представлены к присвоению звания Героя России", - написал он в Telegram-канале. ТАСС
Никита Мечтановбыл одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе, отметил глава города. С июля по октябрь он уничтожил 19 быстроходных лодок, четыре пикапа, шесть грузовых машин, пять купольных камер, семь миномётных расчётов и до 100 человек живой силы, рассказал Развожаев, добавив, что Вячеслав Пастухов в своём последнем бою сделал три выхода к переднему краю обороны, уничтожив две лодки с ДРГ до 18 человек RT на русском