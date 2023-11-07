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Зеленский изменил состав Ставки главнокомандующего

Украинский лидер Владимир Зеленский своим указом изменил состав Ставки главнокомандующего. Президент Украины ввел в нее командующего силами спецопераций Сергея Лупанчука.

Зеленский поменял состав Ставки главнокомандующего
© globallookpress.com

Соответствующий документ опубликован на портале офиса президента. Кроме того, глава государства вывел из ставки ранее уволенного экс-командующего Силами спецопераций ВСУ Виктора Хоренко.

Ранее Зеленский выступил против проведения выборов на Украине, заявив, что они сейчас «не ко времени». Об этом пишете Telegram-канал «Радиоточка НСН».