Зеленский поменял состав Ставки главнокомандующего

Соответствующий документ опубликован на портале офиса президента. Кроме того, глава государства вывел из ставки ранее уволенного экс-командующего Силами спецопераций ВСУ Виктора Хоренко.

Ранее Зеленский выступил против проведения выборов на Украине, заявив, что они сейчас «не ко времени». Об этом пишете Telegram-канал «Радиоточка НСН».