СМИ: Байден боится, что ракеты ATACMS не помогут ВСУ

NYT: Байден боится, что ракеты ATACMS не помогут ВСУ
Американский лидер Джо Байден обеспокоен проблемами ВС Украины на фронте, а еще тем, что ракеты ATACMS не могут изменить баланс сил, передает The New York Times.
В материале говорится, что Америка дала Зеленскому все то оружие, которое он просил, в том числе ракеты большой дальности.
“Теперь Байден переживает, что ATACMS не очень-то помогут украинцам, поскольку русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия”, — отмечено в сообщении.
Авторы публикации добавил, что скепсис, который проявляют государства, поддерживающие Киев, тоже провоцирует тревогу у главы Белого дома.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин назвал решение Соединенных Штатов поставить ракеты ATACMS Украине очередной ошибкой. По его мнению, такое оружие не сможет кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, хоть и создаст дополнительную угрозу. Он отметил, что Россия сможет отражать эти атаки, передает РИА Новости.