СМИ: Байден боится, что ракеты ATACMS не помогут ВСУ

Американский лидер Джо Байден обеспокоен проблемами ВС Украины на фронте, а еще тем, что ракеты ATACMS не могут изменить баланс сил, передает The New York Times.

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В материале говорится, что Америка дала Зеленскому все то оружие, которое он просил, в том числе ракеты большой дальности.

“Теперь Байден переживает, что ATACMS не очень-то помогут украинцам, поскольку русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия”, — отмечено в сообщении.

Авторы публикации добавил, что скепсис, который проявляют государства, поддерживающие Киев, тоже провоцирует тревогу у главы Белого дома.