Российские FPV-дроны атаковали замаскированные позиции ВСУ в зоне СВО

В ходе воздушной разведки была обнаружена еще она позиция противника, <...> сейчас летим туда, эта позиция уже давно, ее пару раз уже «разбирали», они уходили с нее, позиция пустовала, сейчас опять зашли и масксеть натянули, — сказал оператор БПЛА.