Италия призвала НАТО к реализму по военным расходам

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что в руководстве НАТО ставят перед странами-членами нереалистичные цели, призывая их увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП. Об этом сообщает Agenzia Nova.

Выступая перед комиссиями по обороне итальянского парламента, Крозетто подчеркнул, что требование повысить оборонные расходы до двух процентов ВВП является центральным, но Италия «очень далека от этой цели». По его оценке, достичь такого уровня расходов будет невозможно в 2024 году и «трудно даже в 2028-м».

«НАТО не должна ставить перед собой нереалистичные финансовые цели», - подчеркнул министр обороны.

СМИ писали, что расходы Италии на оборону в 2025 году снизятся с нынешних 1,38 процента до 1,26 процента.