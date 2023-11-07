$93.04-0.1499.01+0.01

Командир «Ахмата» заявил о половине «чисто русских пацанов» в отряде

Спецназ «Ахмат» наполовину укомплектован этническими русскими. Об этом Апти Алаудинов, которого цитирует издание «Бизнес Online».

Командир «Ахмата» заявил о половине «чисто русских пацанов» в отряде
© Lenta.ru

По словам Алаудинова, 50 процентов бойцов «Ахмата» — это «чисто русские пацаны, мужики», которые едут в Чечню со всех концов России. Еще 25 процентов подразделения составляют чеченцы, а остальные принадлежат к другим национальностям, заявил он.

МО РФ: спецназ "Ахмат" продолжает активные боевые действия на Марьинском направлении

За все время существования отряда в нем не было ни одной конфликтной ситуации, связанной с национальными или межрелигиозными спорами, подчеркнул Алаудинов.

«Нам [национальность и вера бойца] без разницы. Самое главное — ты стоишь с нами плечом к плечу и защищаешь интересы нашего государства», — заключил Алаудинов.

Ранее командир «Ахмата» рассказал об отношении к украинским пленным. По его словам, после попадания в плен солдат Вооруженных сил Украины не рассматривают как врагов.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости