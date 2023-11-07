Бойцы ВСУ подрались с сотрудниками СБУ из-за песни «Владимирский централ»

Украинские военные вступили в конфликт с сотрудниками Службы безопасности Украины из-за того, что последние прослушивали в ресторане песню российского шансонье Михаила Круга «Владимирский централ», сообщает издание «Украина.ru». Ссора переросла в драку, и троих бойцов ВСУ госпитализировали с травмами.

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Конфликт произошел 4 ноября в одном из ресторанов в Винницкой области. На опубликованных в Сети кадрах видно, как девушка открывает дверь в зал, где за столом сидит компания и слушает русскую музыку. После этого она обращается к сотрудницам ресторана с вопросом, почему происходящее игнорируется. Вскоре после этого началась драка.

В августе в Верховной раде зарегистрировали законопроект, предлагающий запретить использование российской музыки в торговых точках, заведениях общепита и в сфере услуг, усилив ответственность за его нарушение. Использование русских фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов или их частей будет штрафоваться от 300 до 500 базовых необлагаемых налогом минимумов.