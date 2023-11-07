Атомная подлодка США «Флорида» вошла в Персидский залив

Ударная подлодка США «Флорида» вошла в Персидский залив, сообщило Bloomberg 7 ноября. Агентство отмечает, что США решили продемонстрировать силу в качестве сдерживающего фактора для Ирана.

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Ранее в Пентагоне сообщили, что на Ближний Восток прибыла атомная подлодка США класса «Огайо», но не уточнили, о какой именно субмарине идет речь.

«Флорида» оснащена ядерным двигателем, но не несет ядерного оружия. Это одна из четырех подводных лодок ВМС США, переоборудованных с ядерных ракет морского базирования на средства наземного нападения и крылатые ракеты большой дальности «Томагавк» (субмарина способна нести до 154 «Томагавков»).

Прибытие «Флориды» активизирует усилия Пентагона, направленные на то, чтобы «отговорить» Иран от проведения опосредованных или прямых атак на Израиль или на американские войска в Ираке и Сирии, подчеркивает Bloomberg.

Иран ранее предупреждал, что против США откроются «новые фронты», если они продолжат поддерживать Израиль в войне с палестинским движением ХАМАС.