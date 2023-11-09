Пентагон назвал четыре основные цели США на Ближнем Востоке

Согласно информации телеканала CNN, высокопоставленный военный представитель США сообщил, что Соединенные Штаты приняли меры, чтобы заявить Ирану о своем нежелании эскалации конфликта на Ближнем Востоке в свете военных действий между Израилем и ХАМАС.

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Ранее Пентагон объявил о воздушных ударах ВВС США по складу вооружений проранских группировок на востоке Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы американских военных сил в регионе. Высокопоставленный чиновник США заявил: "В свете увеличивающейся напряженности из-за продолжающегося конфликта между Израилем и ХАМАСом, мы предприняли дополнительные меры для прямого контакта с Ираном, его связанными группировками в Ираке, Ливане и нашими региональными партнерами... Мы стремимся прояснить, что наши военные действия не означают изменения в нашем подходе к конфликту между Израилем и ХАМАСом, и у нас нет намерений эскалации конфликта в регионе".