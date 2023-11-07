Пентагон назвал четыре основные цели США на Ближнем Востоке

Укрепление позиций и защита Израиля являются целями США на Ближнем Востоке. О приоритетах Вашингтона в регионе рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в заявлении на сайте американского оборонного ведомства.

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Он выделил четыре цели США в регионе. Приоритетами Вашингтона стали защита Вооруженных сил США и американских граждан в регионе, оказание «критической помощи» Израилю в сфере безопасности.

Кроме того, представитель Пентагона отметил координацию с израильской стороной по освобождению заложников, удерживаемых ХАМАС, а также укрепление силовой позиции по всему региону для «удержания государственных или негосударственных субъектов от эскалации кризиса за пределами сектора Газа».