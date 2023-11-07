Помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков знал, что ему подарили боевые гранаты, однако все равно подорвался. Об этом рассказала советник МВД Украины Марьяна Рева. Ura.Ru

Она добавила, что гранаты были направлены на экспертизу. По имеющейся информации можно сказать, что взрыв произошел в результате несчастного случая, неосторожного обращения с боеприпасами. Газета.Ru