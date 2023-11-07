Британский легкий бронеавтомобиль Ferret Mk.1 спустя год снова замечен у боевиков вооруженных формирований киевского режима. Впервые его показали год назад, но, по всей видимости, только сейчас он оказался у линии боевого соприкосновения.

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Эта машина по своим небольшим размерам сравнима с легковыми автомобилями. Так, длина составляет 3840 мм, ширина - 1910 мм, а высота - 1450 мм. Колесная формула - 4х4. Броня - 10 мм. Боевая масса - 4202 кг. Экипаж состоит из двух человек.

Двигатель - Rolls-Royce B.60. Его мощность 116 л.с. Максимальную скорость по шоссе - 93 км/ч. Запас хода по топливу - 300 км.

Во время первых показов Ferret был с 7,62 x 51 мм пулеметом Beretta MG 42/59 итальянского производства, сейчас же он вообще без вооружения. Возможно, во время эксплуатации огнестрельного подарка из Аппенин возникли какие-то проблемы.