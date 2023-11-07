Стало известно о запуске ракет «Калибр» и «Оникс» с атомной подлодки

"АПЛ "Красноярск" в ходе государственных испытаний несколько дней назад успешно выполнила одиночные пуски крылатой ракеты "Калибр-ПЛ" и сверхзвуковой ракеты "Оникс" из подводного положения из акватории Белого моря", - сказал он.