Шойгу заявил, что Россия отвергает политическое давление Запада

«Мы отвергаем диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных государств во главе с Соединенными Штатами от дипломатии к шантажу и угрозам», - заявил Шойгу в ходе переговоров с главнокомандующим армией Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо в Москве.