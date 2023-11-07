Шойгу заявил, что Россия отвергает политическое давление Запада
Министр обороны России констатировал, что страны Запада по главе с США перешли от дипломатии к шантажу и угрозам.
«Мы отвергаем диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных государств во главе с Соединенными Штатами от дипломатии к шантажу и угрозам», - заявил Шойгу в ходе переговоров с главнокомандующим армией Никарагуа Хулио Авилесом Кастильо в Москве.
Шойгу отметил, что РФ будет вместе с Никарагуа и другими единомышленниками противодействовать этому.