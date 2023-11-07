Шойгу обсудит с главнокомандующим армией Никарагуа военное сотрудничество

По словам министра, Россия развивает с Никарагуа «равноправное сотрудничество по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе и в сфере обороны».

Шойгу также отметил, что Россия отвергает диктат и политическое давление, которые распространяются в мире в результате перехода западных стран во главе с США от дипломатии к шантажу и угрозам.