ЦАХАЛ атаковал пост «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пост ливанского движения «Хезболла». Об этом сообщается в пресс-центре израильской армии.

Главной целью, как утверждают военные Израиля, было «предотвращение угрозы» со стороны Ливана. Больше подробностей о произошедшем не приводится.

При этом в сообщении сказано, что незадолго до этого вблизи границы «террористическая ячейка» из Ливана также пыталась атаковать территории Израиля с помощью противотанковых ракет, однако ее действия не увенчались успехом. ЦАХАЛ предотвратил эту атаку.