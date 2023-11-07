ЦАХАЛ атаковал пост «Хезболлы»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пост ливанского движения «Хезболла». Об этом сообщается в пресс-центре израильской армии.
Главной целью, как утверждают военные Израиля, было «предотвращение угрозы» со стороны Ливана. Больше подробностей о произошедшем не приводится.
При этом в сообщении сказано, что незадолго до этого вблизи границы «террористическая ячейка» из Ливана также пыталась атаковать территории Израиля с помощью противотанковых ракет, однако ее действия не увенчались успехом. ЦАХАЛ предотвратил эту атаку.
Ранее в ноябре стало известно, что ЦАХАЛ атаковал высокоточными боеприпасами стратегические цели палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Цели включали позиции движения с высокотехнологичными средствами. Кроме того, ЦАХАЛ взял под контроль позиции ХАМАС на севере Газы.