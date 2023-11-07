Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

"Россия в ходе специальной военной операции на Украине использовала ЗРС С-400 "Триумф" в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В составе ЗРС С-400 использовались ЗУР с активными головками самонаведения. Все это обеспечило успех применения системы по авиации противника", - отметил собеседник агентства.