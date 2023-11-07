Израиль готовит удар по детской больнице "Ар-Рантиси"

Израильские военные потребовали от администрации детской больницы «Ар-Рантиси» в секторе Газа немедленно освободить здание, чтобы они могли нанести по нему удар. Об этом в интервью Al Jazeera сообщил неназванный представитель Министерства здравоохранения сектора Газа.

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Как пишет ТАСС со ссылкой на интервью, из-за планов Израиля разбомбить больницу в опасности находятся жизни не менее 70 детей.

В Минздраве Газы призвали международное сообщество как можно скорее вмешаться, чтобы воспрепятствовать атаке на больницу.