Бойцы ВСУ подрались с сотрудниками СБУ из-за песни "Владимирский централ"

Бойцы ВСУ и сотрудники СБУ подрались в ресторане из-за «Владимирского централа»
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) подрались из-за песни «Владимирский централ». Об этом сообщает издание «Украина.ру» в Telegram-канале.
Инцидент произошел в ресторане в Винницкой области. На опубликованном видео видно, как девушка открывает дверь в зал, где за накрытым столом сидит компания, слушающая песню на русском языке. Она обратила на это внимание персонала, задавшись вопросом, почему никто ничего с этим не делает.
Позднее бойцы ВСУ сделали замечание силовикам, что привело к потасовке. В результате драки трех военных увезла скорая помощь.
Напомним, что накануне депутаты Верховной рады Украины подрались. Украинские СМИ сообщали, что потасовка произошла между депутатами Николаем Тищенко, Михаилом Радуцким и снимавшим инцидент на телефон Алексеем Гончаренко. Причиной стали взаимные оскорбления, которые стали высказывать друг другу депутаты.