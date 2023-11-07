Бойцы ВСУ подрались с сотрудниками СБУ из-за песни "Владимирский централ"

Инцидент произошел в ресторане в Винницкой области. На опубликованном видео видно, как девушка открывает дверь в зал, где за накрытым столом сидит компания, слушающая песню на русском языке. Она обратила на это внимание персонала, задавшись вопросом, почему никто ничего с этим не делает.