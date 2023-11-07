Полковник рассказал о преимуществах обновленного вертолета Ми-26 в зоне СВО

«На самом деле Ми-26Т2В — это транспортный вертолет, а не боевой. Но его сила в том, что он очень вместительный и садится на маленькой площадке. Туда загружается личный состав, боевая техника, боеприпасы и тут же перебрасывается в то место линии боевого соприкосновения, где надо серьезно поддержать ресурсами наши подразделения. Это очень важно. Сегодня конфликты весьма стабильны по линии соприкосновения, а вот по переброске и маневрам личным составом они весьма подвижны. Эту функцию выполняет Ми-26Т2В, и надо сказать, что очень успешно», — объяснил военный эксперт.