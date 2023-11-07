СМИ: сегодняшняя ситуация в конфликте на Украине играет на руку Путину

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация в конфликте на Украине играет на руку президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет французский журнал L'Express.

Обозреватель издания считает, что угрозы для Украины становятся сильнее как на международной арене, так и на линии фронта.

»Киеву нужно готовиться к особенно тяжелой зиме в условиях ослабевающей поддержки США и смене настроений в европейских странах. Любая возможность увидеть раскол среди европейцев — это просто благодать для Путина», — отмечается в статье.

В публикации говорится, что власти Украины все больше опасаются того, что внимание западных союзников во главе с Соединенными Штатами переключается с Украины на Израиль.

«Есть риск, что ресурсы США теперь будут распределяться в ущерб Украине», — указывает автор.

По его мнению обозревателя, страны Европы не справляются со взятым на себя весной 2022 года обязательством о поставках оружия Киеву. В статье утверждается, что на данный момент Украине отправлено только 30% обещанных боеприпасов.

«По новым подсчетам, заказы, размещенные у производителей, оказываются недостаточными для выполнения поставленной Украиной задачи», — резюмировал автор.