В ХАМАС заявили об уничтожении трех израильских танков на западе Газы
Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом палестинского радикального движения ХАМАС, заявила об уничтожении трех танков армии Израиля на западе города Газа.
"Бригады [Иззэддина] аль-Кассама с помощью снарядов "Аль-Ясин - 105" уничтожили три сионистских танка, бронетранспортер и бульдозер на окраине лагеря [беженцев] Эш-Шати", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки.
Лагерь Эш-Шати расположен недалеко от побережья Средиземного моря на западе городе Газа.
Ранее во вторник ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что ожесточенные столкновения между бойцами ХАМАС и израильскими военными проходят на юге города Газа.
В понедельник израильская газета Haaretz выступила с утверждением, что сухопутные подразделения армии еврейского государства могут войти на территорию густонаселенного города Газа в течение ближайших 48 часов. Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил 5 ноября, что военные "окружили город Газа".