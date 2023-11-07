В ХАМАС заявили об уничтожении трех израильских танков на западе Газы

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом палестинского радикального движения ХАМАС, заявила об уничтожении трех танков армии Израиля на западе города Газа.

"Бригады [Иззэддина] аль-Кассама с помощью снарядов "Аль-Ясин - 105" уничтожили три сионистских танка, бронетранспортер и бульдозер на окраине лагеря [беженцев] Эш-Шати", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

Лагерь Эш-Шати расположен недалеко от побережья Средиземного моря на западе городе Газа.

Ранее во вторник ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил, что ожесточенные столкновения между бойцами ХАМАС и израильскими военными проходят на юге города Газа.