Беженцы из Газы рассказали об обстреле со стороны израильских солдат

Бежавшие из зоны боевых действий на севере сектора Газа рассказали об обстреле мирных жителей со стороны израильских солдат. Об этом сообщает Associated Press (AP).

© Lenta.ru

По их словам, израильские военные стреляли рядом с колоннами беженцев из танков и запугивали людей, направляющихся на юг сектора.

Нур Наджи Абу Насер описала многочасовой путь в более безопасные районы Газы. Она рассказала агентству как солдаты ЦАХАЛ стреляли по песку вокруг мирных жителей, добавив, что видела тела, лежащие вдоль дороги за пределами города.

С самого начала войны израильская армия призывала гражданское население Газы двигаться на юг, в том числе объявляя о кратковременных окнах для безопасных проходов через шоссе Салах ад-Дин, которое пролегает через центр осажденного анклава. Но десятки тысяч мирных жителей остались на севере.

Они говорят, что их отпугивает перенаселенность на юге, истощение запасов воды и продовольствия, а также продолжающиеся израильские авиаудары в считающихся безопасными районах. Некоторые сослались на страх перед путем на юг после сообщений других беженцев об обстрелах мирных жителей.